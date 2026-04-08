Renan Calheiros será o relator do PL que usa Fundo do Pré-Sal para divídas rurais

Ministro da Fazenda, Dario Durigan, se comprometeu a dar uma resposta ao agronegócio em meio à preocupação sobre o endividamento do país

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Renan Calheiros



A portas fechadas, em reunião com o presidente Davi Alcolumbre (União-AP) no Senado, nesta quarta-feira (8), ficou decidido que Renan Calheiros será o relator do PL 5.122/2023, que garante recursos provenientes do Fundo Social do pré-sal, para financiar dívidas de produtores rurais atingidos por calamidades públicas.

A reunião também contou com a presença do Ministro da Fazenda, Dario Durigan, que se comprometeu a dar uma resposta ao agronegócio em meio à preocupação sobre o endividamento do país.

A senadora Tereza Cristina (PP-MS) destacou a importância do PL, mas disse que pretende trabalhar em uma proposta mais firme, capaz de ampliar o atendimento a todos os agricultores do Brasil.

“Hoje nós temos juros altos, nós temos preços baixos das commodities, nós temos a guerra que está aumentando os custos de produção dos fertilizantes, nós temos o problema dos defensivos com a China, que tem proibido a entrada… enfim, nós temos uma tempestade perfeita”, informou a parlamentar.

Tereza Cristina destacou ainda que, por mais que o país tenha registrado uma grande safra neste ano, há preocupações com o futuro.