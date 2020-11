Com 79% das urnas apuradas, Dr. Pessoa disputa o 2º turno com Kleber Montezuma em Teresina

Segundo turno acontece no dia 29 de novembro; Gessy Fonseca (PSC) está em terceiro, com 12,07%

Reprodução/Facebook/Dr. Pessoa/Kleber Montezuma Dr. Pessoa (MDB) está na disputa do segundo turno contra o economista Kleber Montezuma (PSDB)



Com 79,68% das urnas apuradas, o médico Dr. Pessoa (MDB) está na disputa do segundo turno para a Prefeitura de Teresina, no Piauí, com 34,83% dos votos, contra o economista Kleber Montezuma (PSDB), que teve 26,43% do eleitorado. Gessy Fonseca (PSC) está em terceiro, com 12,07%, seguido de Fabio Novo (PT), com 11,59%, Fabio Abreu (PL), com 7,04%, Major Diego Melo (Patriota), com 3,13% e Simone Pereira (PSD), com 2,11%. Lucineide Barros (PSOL), Fábio Sérvio (PROS), Mario Rogerio (Cidadania), Pedro Laurentino (UP), Gervásio Santos (PSTU) e Lourdes Melo (PCO) tiveram, até as 20h23min, todos menos de 2%.

Conhecido como Dr. Pessoa, José Pessoa Leal é médico, político e professor. Ele foi eleito vereador de Teresina em 2000 pelo PPS, perdeu a eleição para deputado estadual em 2002, sendo reeleito à Câmara Municipal de Teresina via PDT em 2004 e 2008. Depois de ingressar no PSD conquistou um novo mandato de vereador em 2012 e foi eleito deputado estadual em 2014. Em 2016, ele disputou a prefeitura de Teresina, mas foi derrotado em primeiro turno. Kleber Montezuma é o atual Secretário de Educação de Teresina. Ele também já foi secretário de Trabalho e Assistência Social (1993-1996), secretário de Habitação e Urbanismo (1997-2000) e secretário de Educação e Cultura (2001-2004).