Reunião de líderes vai definir próximos passos da tramitação do Desenrola

Programa do governo federal de renegociação de dívidas tramita na Comissão de Finanças e Tributos (CFT), mas pode ter tramitação acelerada por um requerimento de urgência

O rumo da tramitação do projeto de lei do Desenrola Brasil será decidido em uma reunião de líderes na próxima terça-feira, 29. O PL 2685/2022 de autoria do deputado Elmar Nascimento (União Brasil-BA) está na Comissão de Finanças e Tributação (CFT) da Câmara dos Deputados. Caso o texto siga o rito normal, ele ainda vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), mas os líderes podem votar um requerimento de urgência para que o projeto vá direto ao plenário. O relator do projeto é o deputado federal Alencar Santana Braga (PT-SP), que apresentou nesta quinta-feira, 24, detalhes de seu relatório sobre o PL do Desenrola. O programa de renegociação e quitação de dívidas do governo federal teve início no dia 5 de junho após uma medida provisória editada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No entanto, um acordo fez o texto ser incorporado à proposição legislativa de Elmar. Até o momento, segundo a Federação Brasileiro dos Bancos (Febraban), cerca de R$ 10 bilhões já foram negociados desde o começo do Desenrola.