Ricardo Nunes anuncia fim da greve de ônibus em São Paulo

Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), anunciou na noite desta terça-feira (9), o fim da greve de ônibus na cidade



O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), anunciou na noite desta terça-feira (9), o fim da greve de ônibus na cidade, que acontecia desde às 16h e afetou aos menos 3,3 milhões de passageiros. “Houve essa mal-entendio, podemos chamar assim, mas está tudo restabelecida, acordado”, disse Nunes, acrescentando que está terça foi um dia muito difícil e triste para a população de São Paulo”.

O encerramento da paralisação vem após a reunião do prefeito com os empresários do setor de transporte coletivo e o sindicato dos motoristas e cobradores de ônibus, onde ficou acordado que o pagamento integral do 13º dos motoristas e cobradores será realizado no dia 12 dezembro conforme previsto inicialmente. Caso a medida não seja cumprida, Nunes se comprometeu em notificar as empresas já no dia 13 de dezembro para dar início ao processo de caducidade.

Na madrugada desta quarta-feira (10), haverá uma reunião entre o Sindicato que representa os motoristas e cobradores e os próprios trabalhadores. A greve de ônibus desta terça pegou os passageiros de surpresa e gerou recorde de congestionamento em 2025 na cidade. Os ônibus começaram a ser recolhidos aos poucos e a previsão é a paralisação dure até o fim do dia. O motivo do atraso seria o impasse contratual com a prefeitura.

Pelo fato de ter sido uma paralisação sem aviso prévio, a prefeitura de São Paulo chegou a abrir um “Boletim de Ocorrência contra as empresas que aderiram a uma paralisação sem aviso prévio, ferindo gravemente a legislação”.