Ricardo Nunes exonera secretário do clima que disse que planeta ‘se salva sozinho’

Prefeitura de São Paulo afirma que demissão ocorreu a pedido de Antonio Fernando Pinheiro Pedro

Reprodução/Instgram/pinheiro.pedro1 Secretario Antonio Fernando Pinheiro Pedro durante sua fala na OAB-SP



O secretário de Mudanças Climáticas da Prefeitura de São Paulo, Antonio Fernando Pinheiro Pedro, pediu exoneração de seu cargo após polêmica em torno de uma fala proferida em um fórum da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) que tratava dos impactos das mudanças climáticas. O pedido de demissão se deu depois de uma reunião com o prefeito Ricardo Nunes (MDB) ocorrida nesta quinta-feira, 13. A exoneração deve ser publicada no Diário Oficial do município na próxima sexta-feira,14. Em nota, a Prefeitura informou que, “após reunião na tarde de hoje (13) com o prefeito Ricardo Nunes, o secretário Antonio Fernando Pinheiro Pedro será exonerado, a pedido. Tamires Carla de Oliveira, atual chefe de gabinete da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente, ocupará o cargo interinamente. A alteração será publicada no Diário Oficial do Município na edição de amanhã”. Pinheiro Pedro emitiu nota afirmando que “Nada do que foi dito, se enquadra no contexto ‘negacionista’ impingido de forma difamatória nas redes sociais. Muito menos a ação efetiva da gestão se enquadra nesse conflito artificialmente criado”.

Em seu discurso na OAB, Pinheiro Pedro afirmou que “o planeta não será salvo por nós, ninguém salva o planeta Terra. Geralmente, ele se salva sozinho. Ele o faz há quatro bilhões e trezentos milhões de anos, e muda o clima em todo esse período. Quando o Planeta se salva, geralmente ele se livra do que está na superfície dele. Já o fez várias vezes”. Seu discurso foi rebatido por outros membros da mesa, que o chamaram de “negacionista” e “que sua fala não tem fundamento científico, e se trata de um achismo”, “um rosário de besteiras”, acusou outra palestrante.