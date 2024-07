Ricardo Nunes inicia reuniões com pré-candidatos de sua coligação para eleições de 2024

Encontros começaram na terça-feira e seguem até o início de agosto, com o objetivo de unificar o discurso de pré-campanha

Divulgação/MDB Iniciativa é coordenada pela "Casa dos Vereadores", espaço criado por Nunes para os cerca de 700 postulantes ao Legislativo de sua aliança



O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), pré-candidato à reeleição nas eleições municipais de 2024, iniciou uma série de reuniões com pré-candidatos dos 12 partidos que compõem sua coligação. Os encontros começaram na terça-feira (23) e seguem até o início de agosto, com o objetivo de unificar o discurso de pré-campanha e chegar à convenção, marcada para 3 de agosto, com um grupo coeso. Na manhã de ontem, Nunes reuniu-se com candidatos ao Legislativo do MDB. À noite, encontrou-se com pré-candidatos do Solidariedade. Nesta quarta-feira (24), o encontro será com os candidatos do PL. Na quinta (25), haverá reuniões com os futuros integrantes do Avante, às 8h, e do Republicanos, às 18h. As reuniões com pré-candidatos do Podemos, PSD, Mobiliza, PRD, União Brasil e Progressistas estão agendadas entre os dias 26 de julho e 1º de agosto. Todos os encontros ocorrem no Edifício Joelma, na Bela Vista, região central da capital paulista.

A iniciativa é coordenada pela “Casa dos Vereadores”, espaço criado por Nunes para ser utilizado pelos cerca de 700 postulantes ao Legislativo de sua aliança durante a pré-campanha e a campanha. A estrutura oferece auditório, salas, telefone e internet, ideais para reuniões, treinamentos e outras atividades eleitorais. “Estes encontros têm sido muito produtivos. Há uma troca de informações valiosa. Recentemente, realizamos um grande encontro com 400 dos 700 pré-candidatos a vereador de nossa aliança. Agora, é hora de estreitar os laços e afinar o discurso, na certeza de que temos o melhor time para disputar estas eleições”, afirmou Enrico Misasi, presidente da Executiva Municipal do MDB de São Paulo e membro da Diretoria-Executiva da Coordenação de Pré-Campanha da reeleição de Nunes.

O prefeito Nunes expressa confiança em sua aliança, que ele chama de frente ampla. A coligação abrange 12 partidos de direita, centro-direita, centro e centro-esquerda. São eles MDB, PL, PSD, União Brasil, Republicanos, Progressistas, Podemos, Solidariedade, Avante, Mobiliza, Agir e PRD. “Não tenho dúvidas de que temos o melhor time. Nossa frente ampla não é apenas no nome, mas também na forma. Há muitas pessoas engajadas em nosso projeto de continuidade da gestão. Todos queremos o melhor para São Paulo”, declarou o prefeito.