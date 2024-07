Ala do PSDB pretende acionar Justiça se não puder lançar alternativa a Datena

Militância aliada de Ricardo Nunes quer participar da convenção do partido, marcada para o próximo sábado (27)

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO O pré-candidato José Luiz Datena enfrenta resistência no PSDB



O ex-presidente municipal do PSDB em São Paulo, Fernando Alfredo, quer se apresentar como candidato do partido na convenção da legenda, marcada para acontecer no próximo sábado (27). O plano, encabeçado por ele e apoiado por uma ala tucana que também é aliada do atual prefeito e pré-candidato a reeleição, Ricardo Nunes (MDB), é confrontar a pré-candidatura oficial do PSDB, do apresentador e jornalista José Luiz Datena. Caso a direção nacional do partido apresente resistência a ideia, Alfredo afirma que ele e seus apoiadores estudam a possibilidade “de entrar com uma ação na Justiça para participar da convenção. Justamente para poder apresentar alternativa à candidatura de Datena”.

Alfredo diz que os tucanos gostariam que Datena “debatesse com a militância e a base do PSDB para sabermos o que ele pensa sobre a cidade e qual a avaliação dele em relação os três governos tucanos na capital”, o que não aconteceu. Segundo ele, é perceptível que a pré-campanha de Datena não envolve a militância ou discussão de ideias.

Reunião

Enquanto isso, nesta quarta-feira (24), o presidente Nacional do PSDB, Marconi Perillo, e o deputado federal Aécio Neves, se reúnem com Datena em São Paulo. Segundo Perillo, o objetivo da reunião é “conversar sobre plano de governo, estratégias e outros temas que ocorrerem”, mas, internamente, pessoas próximas confirmam que o encontro foi convocado para “apagar o incêndio” causado recentemente pelo pré-candidato, que voltou a dizer, em entrevista ao jornal “Folha de S.Paulo”, que poderia desistir do pleito.