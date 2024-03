Ricardo Nunes lidera corrida pela Prefeitura de São Paulo, aponta novo levantamento da Paraná Pesquisas

Atual prefeito leva vantagem numérica sobre Guilherme Boulos nos dois cenários apresentados, mas há empate técnico devido à margem de erro; Tabata Amaral é a terceira colocada

Montagem/Estadão Conteúdo Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (PSOL) lideram pesquisa do Instituto Paraná



O prefeito Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição em São Paulo, apareceu à frente de Guilherme Boulos (PSOL) em pesquisa de intenção voto para as eleições na capital paulista. Segundo levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, o emedebista lidera a corrida nos dois cenários apresentados aos eleitores. No primeiro, com todos os pré-candidatos, Nunes tem 32% contra 30,1% do deputado federal. Tabata Amaral (PSB) é a terceira colocada, com 9,6%. Também são listados Marina Helena (Novo), que chegou a 5,9%, Kim Kataguiri (União Brasil), com 5,7%, e Altino (PSTU), 1%. O segundo cenário projeta uma eleição sem Kim e Altino. Nessa configuração, a vantagem de Nunes é maior: 34,3% contra 30,6% do psolista. Tabata aparece com 10,5%, e Maria Helena, com 6,3%. Vale a pena que destacar que, embora o atual prefeito tenha vantagem numérica sobre seu principal adversário, os dois estão tecnicamente empatados. A margem de erro é de 2,7 pontos percentuais.

O Instituto Paraná fez três projeções do segundo turno, envolvendo os três candidatos mais bem colocados. A pesquisa, mais uma vez, aponta favoritismo de Nunes. O atual prefeito venceria Boulos (46% a 39,1%) e Tabata (48,4% a 30%). Em uma disputa entre os dois pré-candidatos da base de apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o deputado federal do PSOL levaria vantagem, com 43,3% das intenções de voto, contra 34,3% da colega de Câmara dos Deputados.

