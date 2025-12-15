RJ decreta ponto facultativo nesta quarta para finais de Flamengo e Vasco
Expediente será encerrado ao meio-dia em todo o estado devido às partidas decisivas; medida foi alinhada entre Prefeitura e Governo do Estado
O Rio de Janeiro terá alterações no funcionamento das repartições públicas nesta quarta-feira (17). O prefeito Eduardo Paes (PSD) e o governador Cláudio Castro (PL) anunciaram a instauração de ponto facultativo em todo o estado a partir das 12h. A decisão foi motivada pelos jogos de Flamengo, na final do Intercontinental, e Vasco, na final da Copa do Brasil.
O Rubro-Negro disputa a final do Intercontinental contra o Paris Saint-Germain (PSG), no Catar, com início marcado para as 14h. Já o Cruzmaltino joga à noite, às 21h30, contra o Corinthians, em São Paulo, na primeira partida da decisão da Copa do Brasil.
A iniciativa partiu inicialmente da administração municipal para a capital fluminense, sendo ratificada logo em seguida pelo governador para abranger todo o território estadual. Nas redes sociais, os mandatários — Paes, torcedor do Vasco, e Castro, torcedor do Flamengo — celebraram a coincidência das datas e reforçaram o pedido para que os torcedores aproveitem o momento com respeito e responsabilidade.
A oficialização do ponto facultativo, com todos os detalhes técnicos, será realizada por meio de decreto previsto para publicação no Diário Oficial desta terça-feira (16).
Veja o anúncio de Eduardo Paes:
Ainda bem que o prefeito é vascaíno e o governador @claudiocastroRJ é flamenguista!
Então é isso: quarta-feira tem ponto facultativo a partir do meio-dia.
Aproveitem, torçam bastante, mas com responsabilidade e respeito.
Boa semana e bons jogos! ⚽️🔥 💢💢💢💢💢💢💢
— Eduardo Paes (@eduardopaes) December 15, 2025
