Expediente será encerrado ao meio-dia em todo o estado devido às partidas decisivas; medida foi alinhada entre Prefeitura e Governo do Estado

SAULO ANGELO/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO RJ decreta ponto facultativo nesta quarta para finais de Flamengo e Vasco



O Rio de Janeiro terá alterações no funcionamento das repartições públicas nesta quarta-feira (17). O prefeito Eduardo Paes (PSD) e o governador Cláudio Castro (PL) anunciaram a instauração de ponto facultativo em todo o estado a partir das 12h. A decisão foi motivada pelos jogos de Flamengo, na final do Intercontinental, e Vasco, na final da Copa do Brasil.

O Rubro-Negro disputa a final do Intercontinental contra o Paris Saint-Germain (PSG), no Catar, com início marcado para as 14h. Já o Cruzmaltino joga à noite, às 21h30, contra o Corinthians, em São Paulo, na primeira partida da decisão da Copa do Brasil.

A iniciativa partiu inicialmente da administração municipal para a capital fluminense, sendo ratificada logo em seguida pelo governador para abranger todo o território estadual. Nas redes sociais, os mandatários — Paes, torcedor do Vasco, e Castro, torcedor do Flamengo — celebraram a coincidência das datas e reforçaram o pedido para que os torcedores aproveitem o momento com respeito e responsabilidade.

A oficialização do ponto facultativo, com todos os detalhes técnicos, será realizada por meio de decreto previsto para publicação no Diário Oficial desta terça-feira (16).

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Veja o anúncio de Eduardo Paes: