Robson Tuma, vice-presidente municipal do Republicanos, será candidato ao Senado em 2026

Advogado e empresário, ele já foi deputado federal por São Paulo entre 1991 e 2007 e é filho de Romeu Tuma, senador pelo Estado de 1995 até 2010

Reprodução/Instagram/@robsontuma Apesar da posição com o Republicanos, o secretário está em conversas com outro partido em relação à candidatura



Robson Tuma, atual secretário especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, planeja disputar uma vaga no Senado Federal nas eleições de 2026. Embora ocupe a vice-presidência municipal do Republicanos, o político está em negociações com outras legendas para viabilizar sua candidatura. Filho de Romeu Tuma, que foi senador por São Paulo de 1995 a 2010, e irmão de Romeu Tuma Júnior, que atuou como deputado federal por São Paulo entre 2003 e 2007, Robson Tuma carrega um legado político familiar.

Com formação em direito e experiência como empresário, ele próprio possui uma longa trajetória na vida pública. Robson Tuma foi deputado federal por São Paulo por quatro mandatos consecutivos, de 1991 a 2007. Ele afirma que, se for eleito, defenderá o legado do pai no Congresso.