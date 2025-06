Com bocejos durante segundo dia de depoimentos, Bolsonaro nega café do STF

Diferentemente do ex-mandatário, os seus advogados e os demais réus aceitaram a bebida quente para se despertar nas primeiras horas de depoimento

Gustavo Moreno/STF STF realiza segunda sessão de depoimentos do chamado Núcleo 1 da suposta trama golpista



O Supremo Tribunal Federal retomou os interrogatórios nesta terça-feira (10), às 9h. Já no segundo dia de depoimentos, é possível notar a exaustão dos réus no plenário do STF. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) demonstra cansaço com bocejos e coçando os olhos. Aparentando estar sonolento, Bolsonaro negou o café oferecido pelos garçons do Supremo. Diferentemente do ex-mandatário, os seus advogados e demais réus aceitaram a bebida quente para se despertar nas primeiras horas de depoimento.

Em março de 2025, Bolsonaro se recusou a beber a água do Supremo Tribunal Federal durante as quase sete horas em que acompanhou o julgamento das denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR). O ex-presidente ainda deverá depor nesta terça-feira.

