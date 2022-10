Rodrigo Maia abandona secretaria do governo de São Paulo após apoio de Garcia a Bolsonaro e Tarcísio

Ex-presidente da Câmara dos Deputados ingressou na gestão paulista ainda sob o comando de João Doria e atuava na pasta de Projetos e Ações Estratégicas

GABRIELA BILÓ/ESTADÃO CONTEÚDO Ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia atuava na secretaria de Projetos e Ações Estratégicas de São Paulo



O ex-presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia (PSDB) anunciou seu desligamento do governo do Estado de São Paulo – onde atuava como secretário de Projetos e Ações Estratégicas – após o atual governador, Rodrigo Garcia (PSDB), declarar “apoio incondicional” à reeleição de Jair Bolsonaro (PL) e eleição de Tarcísio de Freitas (Republicanos) para o Palácio dos Bandeirantes. Maia ingressou no governo paulista ainda na gestão de João Doria (PSDB), quando este era governador e Garcia seu vice. O ex-deputado federal teve uma posição marcante contra o governo Bolsonaro até metade de 2021, quando presidia a casa. Para ele, a reeleição do atual mandatário da República representa uma ameaça à democracia. Na última terça-feira, o diretório nacional dos tucanos declarou-se neutro na disputada de segundo turno entre Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas deixou aberto a possibilidade das lideranças se posicionarem. Logo após o apoio de Garcia ser concedido, nomes como José Serra e Aloysio Nunes, ambos caciques políticos do PSDB, se pronunciaram sobre a questão. O primeiro declarou apoio, contraditoriamente, a Lula e Tarcísio; o segundo, falou que apoiar Bolsonaro era “uma vergonha”.