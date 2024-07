Rodrigo Neves lidera intenções de voto para prefeitura de Niterói, no Rio de Janeiro

Levantamento Paraná Pesquisas aponta candidato do PDT como escolhido por 43,1% dos entrevistados, contra Carlos Jordy (PL), preferido por 19,5%

montagem com fotos de Instagram oficial Rodrigo Neves (PDT) e Carlos Jordy (PL)



O pré-candidato Rodrigo Neves (PDT) lidera a pesquisa de intenções de voto para a prefeitura de Niterói, no Rio de Janeiro, feita pelo Paraná Pesquisas. Neves aparece em primeiro na modalidade espontânea – em que os nomes dos pré-candidatos não são apresentados – com 14,6%, a frente de Carlos Jordy (PL), com 8,0%. A terceira é Talíria Petrone (Psol), com 3,2%, seguida pelo atual prefeito, Axel Grael, do mesmo partido que Neves, que tem 2,8%. O último é Bruno Lessa (Podemos) tem 1,6.Na pesquisa estimulada, em que os questionados apontam em uma lista dos pré-candidatos oficiais, Rodrigo Neves é líder disparado com 43,1%. Carlos Jordy aparece com 19,5% e Talíria Petrone tem 8,5%. Bruno Lessa tem 8,2% e João Gomes tem 2,0%. A última é Danielle Bornia, com 1,5%. Rodrigo Neves é também o candidato com maior rejeição, de 29,9%. Carlos Jordy foi rejeitado por 24,7% dos entrevistados e Talíria Petrone por 19,1%.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A pesquisa também apurou a aprovação da administração atual da cidade. A gestão do prefeito Axel Grael foi considerada ruim ou péssima pela maior parte dos entrevistados (39,6%), enquanto 30,3% avaliaram como ótima ou boa. A aprovação do governo estadual também foi questionada e 46,9% avaliaram a gestão de Cláudio Castro como ruim ou péssima. Somente 18,7% classificaram a atuação do governo estadual como ótima ou boa. Por fim, os entrevistados avaliaram o adminsitração federal. O governo Lula é considerado ruim ou péssimo por 47,7%, enquanto 28,9% consideram a administração federal ótima ou boa. Foram ouvidos 740 eleitores e o levantamento tem margem de erro de 3,7 pontos percentuais.