Paraná Pesquisas: Rosana Valle, presidente do PL Mulher em SP, lidera corrida para a Prefeitura de Santos

Deputada federal tem 40,6% das intenções de voto contra 26,5% do atual prefeito, Rogério Santos; levantamento também mostrou insatisfação do eleitor santista com o governo federal

MARCO SILVA/WPP/ESTADÃO CONTEÚDO Lançamento da pré-candidatura de Rosana Valle à Prefeitura de Santos



O Instituto Paraná Pesquisas divulgou nesta segunda-feira (22) um novo levantamento sobre as eleições municipais em Santos, no litoral paulista. A deputada federal Rosana Valle (PL), presidente do PL Mulher em São Paulo e aliada do casal Jair e Michelle Bolsonaro, lidera com folga o principal cenário, com 40,6% das intenções de voto, contra 26,5% de Rogério Santos (Republicanos), o atual prefeito, que ocupa a segunda colocação. A vereadora Telma de Souza (PT) é a terceira colocada, com 15,8%. Também estão na lista Débora Camilo (PSOL), que chegou a 3,5% das intenções de voto, e Nando Pinheiro (Avante), 1%. O percentual de eleitores que pretendem votar branco ou nulo chegou a 7,5%, enquanto 5,2% não quiseram ou não souberam responder. O Instituto Paraná ainda avaliou um segundo cenário, em que Rogério Santos dá lugar ao ex-prefeito Paulo Alexandre Barbosa (PSDB). Nesta hipótese, o tucano e deputada do PL estão tecnicamente empatados — com apertadíssima vantagem numérica de Barbosa: 36,9% a 36,6%. A margem de erro é de 3,8 pontos percentuais.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Segundo o levantamento, o prefeito Rogério Santos tem 62,8% de aprovação e 33,1% de reprovação. A sua administração em Santos é considerada boa ou ótima por 44,8% dos eleitores da cidade, regular por 31,1% e ruim ou péssima por 21,7%. O Paraná Pesquisas também mediu o grau de satisfação dos santistas com os governos estadual e federal. Tarcísio de Freitas é alcança 71,0% de aprovação na cidade, contra 24,9% daqueles que desaprovam sua gestão. O governo de São Paulo é considerado bom ou ótimo por 56,5% dos entrevistados, regular por 25,8% e ruim ou péssimo por 15,5%. Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem maioria entre os que desaprovam seu trabalho na Presidência (53,9%, ante 42,7% de aprovação). O governo federal é considerado bom ou ótimo por 29,6% dos moradores da cidade litorânea; 22,5% o acham regular e 45,7% o avaliam como ruim ou péssimo.

Veja os dois cenários analisados pela pesquisa

Confira as avaliações dos governos municipal, estadual e federal