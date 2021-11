Rosa Weber envia à PGR pedido de investigação contra Campos Neto e André Esteves

Associação Brasileira de Imprensa pediu que presidente do BC e sócio do BTG Pactual sejam investigados por áudio vazado

Marcelo Camargo/Arquivo Agência Brasil Rosa Weber enviou pedido de abertura de inquérito a Aras



A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu que o procurador-geral da República, Augusto Aras, se manifeste sobre um pedido de abertura de inquérito contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o sócio do BTG Pactual, André Esteves. “Antes de qualquer providência, determino a abertura de vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, a quem cabe a formação da opinio delicti em feitos de competência desta Suprema Corte, para manifestação no prazo regimental”, diz o despacho desta quinta-feira, 11. A ação foi protocolada no STF pela Associação Brasileira de Imprensa (ABI), que pede que Campos Neto e André Esteves sejam investigados por um áudio vazado em uma reunião. Na ocasião, o banqueiro disse que foi consultado pelo presidente do Banco Central sobre a política monetária do país e o limite para a queda da taxa de juros. A entidade argumenta que “a conduta dos envolvidos é potencialmente lesiva à confiabilidade do mercado de capitais”. “O administrador pode consultar a sociedade sobre determinados temas sob seu cuidado, porém, nunca de maneira informal ou adiantando sua compreensão sobre eles para aqueles cuja atividade está diretamente implicada por suas decisões. Da mesma forma, não cabe ao administrador pedir aconselhamentos oficiosos daqueles cujas atividades são frontalmente afetadas por suas decisões”, diz a petição.