Rui Costa diz já ter conversado com Lula sobre concorrer ao Senado em 2026

Ministro da Casa Civil enfrenta a concorrência de Jaques Wagner, atual líder do governo na Casa Alta, e Ãngelo Coronel, aliado petista do PSD

MATEUS BONOMI/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Rui Costa já foi governador da Bahia e hoje é o ministro de Lula na Casa Civil



O ministro da Casa Civil, Rui Costa, revelou que já discutiu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a possibilidade de concorrer ao Senado em 2026. Durante uma entrevista a rádios da Bahia, Costa afirmou que está à disposição do Partido dos Trabalhadores (PT) para ser candidato ao Senado pelo estado. No entanto, ele ressaltou que ainda há muito a ser discutido sobre essa possibilidade, uma vez que as eleições estão a mais de um ano de distância.

Em 2026, duas vagas para o Senado estarão em disputa na Bahia, ao contrário de 2022, quando apenas uma foi disputada. A primeira vaga deve ser disputada por Jaques Wagner, atual líder do governo no Senado, que buscará a reeleição com o apoio do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT).

A segunda vaga é a que Rui Costa almeja, mas ele enfrentará a concorrência do senador Ângelo Coronel, do PSD, que também deve disputar o apoio do eleitorado petista e do próprio partido no Estado. A Bahia, sendo um estado onde o PT tem significativa força política, promete ser palco de uma acirrada disputa eleitoral.

*Com informações de André Anelli

*Reportagem produzida com auxílio de IA