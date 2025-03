Gleisi Hoffmann defende Lula contra críticas de Kassab: ‘Muito injusto’

Presidente do PSD afirmou que o petista está cometendo o mesmo erro que o ex-presidente Jair Bolsonaro e que está ‘cada vez mais à esquerda’

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO "Foi uma eleição muito difícil em que Bolsonaro estava na cadeira da Presidência da República"



A ministra da Secretaria das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, defendeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em resposta às críticas de Gilberto Kassab, líder do PSD, dizendo que ele está sendo “muito injusto”. “O governo tem uma composição muito mais ampla que a que o elegeu em 2022, com MDB, PSD, União e PP”, disse ela, em entrevista à CNN Brasil. O PSD possui três ministérios no governo federal – Minas e Energia, Pesca e Aquicultura, Agricultura e Pecuária – mas Kassab é secretário de Governo e Relações Institucionais do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), potencial candidato ao Planalto em 2026.

Durante seminário na Fundação Fernando Henrique Cardoso na quinta-feira, 20, Kassab afirmou que Lula está cometendo o mesmo erro que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e que está “cada vez mais à esquerda”. “Também discordo que ‘qualquer um ganharia a eleição de 2022 de Bolsonaro'”, continuou a ministra. “Foram dez candidatos e não foi qualquer um que ganhou, foi Lula. Foi uma eleição muito difícil em que Bolsonaro estava na cadeira da Presidência da República, com muito dinheiro e programas sendo liberados. Muita fake news.”

*Reportagem produzida com auxílio de IA e Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias