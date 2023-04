Ruralista é vaiado e chama a polícia em comissão na Câmara que ouve Paulo Teixeira

Deputado Evair de Melo citava número do Movimento Sem Terra nos últimos governos

Vinicius Loures/Câmara dos Deputados Ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira



O deputado Evair de Melo (PP-ES), integrante da bancada ruralista na Câmara, chamou a polícia legislativa após ser vaiado durante sessão da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados em que participava o ministro de Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, nesta quarta-feira, 26. A manifestação contra o deputado partiu de uma mulher que assistia à comissão quando ele citava números de assentados e acampados do Movimento Sem Terra nos últimos governos.

“Quero trazer números da indústria de sem terra que foi implantado no Brasil… Quando o Fernando Henrique assume, oito anos antes do Lula, o número é 40 mil. Quando o Lula assume (no primeiro mandato), o MST diz que tinha um milhão de famílias para poder ser assentados”, disse o deputado. “A gente sabe que dessa indústria do sem terra, muita gente foi recrutada pra poder fazer (inaudível)”, questionou o deputado ao ministro do MDA, sem citar fontes sobre os números citados.

A mulher foi retirada da comissão após a vaia contra o deputado. “Senhor presidente, gostaria que essa pessoa fosse identificada e retirada aqui dessa comissão. Essa sessão não continua se essa pessoa não for retirada. Eu chamo a política para identificar”, rebateu o deputado. Em sua fala na sessão, o ministro Paulo Teixeira não se manifestou sobre a confusão, mas respondeu que “o Brasil precisa superar as tensões existentes”. “Pra dar um salto enquanto nação, o Brasil precisa pacificar. O Brasil precisa superar as tensões existentes e por essa razão é função do nosso ministério ajudar e contribuir para que isso aconteça”