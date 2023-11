Sabatina das indicações ao STF e à PGR ocorre até 15 de dezembro, diz Pacheco

Senador afirmou que os parlamentares precisarão de um ‘esforço concentrado’ para dar encaminhamento às sabatinas

Roque de Sá/Agência Senado - 03/08/22 Presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco



O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 27, que a semana entre o dia 12 e 15 de dezembro está ‘reservada’ para a sabatina dos indicados ao Supremo Tribunal Federal (STF) e à Procuradoria-Geral da República (PGR). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez as indicações nesta segunda e confirmou as especulações que já vinham sendo feitas nos últimos dias. Para a vaga de Rosa Weber no STF, ele indicou o atual ministro da Justiça, Flávio Dino, e para o cargo de procurador-geral da República, o atual vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet. De acordo com Pacheco, um ‘esforço concentrado’ é esperado entre parlamentares para dar encaminhamento não somente à sabatina, mas também a outros projetos dentro da Casa. Uma vez que Dino e Gonet sejam sabatinados pelas comissões, o Senado encaminhará a pauta que deve ocorrer na primeira quinzena de dezembro. O presidente revelou, ainda, que conversou com o presidente Lula mais cedo, mas negou que tenha ocorrido qualquer pedido do chefe do Executivo para dar ‘celeridade’ ao processo. “[Vamos] Fazer apreciação de todas essas autoridades até o final do ano”, disse. O presidente Lula precisa, ainda, indicar nomes para as vagas abertas no Banco Central, no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e para as embaixadas.