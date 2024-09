Sabatina JP para Prefeitura de São Paulo recebe Ricardo Nunes nesta terça-feira

O atual prefeito de São Paulo vai apresentar suas propostas para o público a partir das 22h

Reprodução/JP Prefeito Ricardo Nunes (MDB) participa da Sabatina JP desta terça-feira (17), às 22h



As sabatinas aos candidatos à Prefeitura da maior cidade do país seguem na Jovem Pan News! Hoje é dia do atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), apresentar suas propostas para o público a partir das 22h.

Confira a chamada abaixo