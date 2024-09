Eleições 2024: Quais as propostas do candidato Ricardo Nunes em São Paulo? Entenda

Campanha do atual prefeito conta com a participação de Tomás Covas e o apoio de 10 partidos, incluindo o MDB, com forte articulação do governador Tarcísio de Freitas e do ex-presidente Jair Bolsonaro

TIAGO QUEIROZ/ESTADÃO CONTEÚDO Ricardo Nunes busca a reeleição pelo MDB



A Jovem Pan apresentou mais um episódio da série especial com os seis candidatos mais bem colocados nas pesquisas eleitorais. Desta vez, o perfil abordado foi o do atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que busca a reeleição pelo MDB. Filiado ao partido desde os 18 anos, Nunes iniciou sua carreira política em 2012, quando foi eleito para a Câmara Municipal de São Paulo, sendo reeleito em 2016 com 55 mil votos. Católico, ele se posicionou contra a ideologia de gênero e, atualmente, ao ser questionado pela realização do aborto legal em São Paulo, Nunes garante que não se pauta pela política e sim, pelas questões técnicas. Em 2018, candidato tentou se eleger deputado federal, mas não teve sucesso. Dois anos depois, em 2020, foi escolhido como vice na chapa de Bruno Covas, do PSDB, que buscava um perfil mais conservador para compor a candidatura. Após a morte de Covas em maio de 2021, Nunes manteve as nomeações e cargos feitos pelo ex-prefeito, o que lhe garantiu apoio significativo do PSDB, mesmo com a direção nacional do partido optando por uma candidatura própria em 2024.

A campanha de Nunes conta com a participação de Tomás Covas, filho de Bruno Covas, e o apoio de 10 partidos, incluindo o MDB, com forte articulação do governador Tarcísio de Freitas e do ex-presidente Jair Bolsonaro, que escolheu pessoalmente o vice de Nunes, Coronel Melo Araújo, do PL. Durante a pré-campanha, Nunes e Tarcísio têm aparecido juntos em eventos, destacando a parceria entre a Prefeitura de São Paulo e o Governo do Estado. Em relação à segurança pública, Nunes prometeu aumentar o efetivo de Guardas Civis Metropolitanos, investir em tecnologia, valorização salarial, armamento e treinamento dos guardas. Ele também destacou o maior programa de monitoramento do país para a Cracolândia e o compromisso de combater o problema diariamente.

No plano de governo, encabeçado por Rodrigo Garcia, ex-governador de São Paulo, há a promessa de garantir ensino integral a todos os alunos da pré-escola e criar acomodações temporárias para famílias atingidas por catástrofes. À Jovem Pan, Nunes afirmou que São Paulo tem feito a lição de casa no que diz respeito ao assunto. Entre os maiores investimentos de sua gestão estão o programa de recapeamento e os gastos com drenagem e habitação. Ao Tribunal Superior Eleitoral, Nunes declarou um patrimônio de R$ 4,8 milhões.

