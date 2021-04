Saiba quais são os nomes definidos para a CPI da Covid-19

Comissão será formada por 11 titulares e 7 suplentes; aliados do presidente Jair Bolsonaro trabalham para que governo tenha maioria no colegiado

Marcos Oliveira/Agência Senado Relatório será lido pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), na sessão desta terça-feira, 13



O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), fará a leitura do requerimento de criação da CPI da Covid-19 na sessão desta terça-feira. Na sequência, caberá aos blocos partidários a indicação dos 11 titulares e dos 7 suplentes da comissão. A Jovem Pan apurou, junto aos senadores, quais são os nomes definidos pelos líderes da Casa – a divisão é feita com base na proporcionalidade das atuais bancadas. Os aliados do presidente Jair Bolsonaro monitoram de perto a formação do colegiado e trabalham para que o Palácio do Planalto possa ter a maioria necessária para ditar o ritmo dos trabalhos.

O bloco formado por MDB, Republicanos e PP deve indicar os senadores Renan Calheiros (MDB-AL), Eduardo Braga (MDB-AM) e Ciro Nogueira (PP-PI). Os dois primeiros são tidos como independentes, enquanto Nogueira, presidente nacional do PP, é um dos principais aliados de Bolsonaro no Congresso. O bloco composto por PSDB, Podemos e PSL também terá direito a três indicações. São elas: Tasso Jereissati (PSDB-CE), Marcos do Val (Podemos-ES) e Eduardo Girão (Podemos-CE), autor do pedido de CPI para que Estados e municípios sejam investigados. O tucano Izalci Lucas (PSDB-DF), líder do partido na Casa, será o suplente – a informação foi confirmada à Jovem Pan pelo senador Alvaro Dias (Podemos-RS). Segunda maior bancada da Casa, o PSD indicou os senadores Otto Alencar (BA) e Omar Azis (AM).

O bloco formado por PT e Pros será representado pelo senador Humberto Costa (PE) – a suplência ficará com o senador Rogério Carvalho (SE). O bloco formado por Rede, Cidadania, PDT e PSB indicou o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), autor do requerimento para a instalação da CPI. O líder do Cidadania no Senado, Alessandro Vieira (SE), será o suplente do bloco. A última indicação ficará a cargo do bloco composto por DEM, PL e PSC, que sinaliza a escolha de um parlamentar governista. Confira abaixo como será a composição da CPI da Covid-19:

Titulares (11 senadores)

Bloco MDB, PP e Republicanos: 3 senadores

Bloco PSDB, Podemos e PSL: 3 senadores

PSD: 2 senadores

Bloco DEM, PL e PSC: 1 senador

Bloco Rede, Cidadania, PDT e PSB: 1 senador

Bloco PT e Pros: 1 senador

Suplentes (7 senadores)

Bloco MDB, PP e Republicanos: 2 senadores

Bloco PSDB, Podemos e PSL: 1 senador

PSD: 1 senador

Bloco DEM, PL e PSC: 1 senador

Bloco Rede, Cidadania, PDT e PSB: 1 senador

Bloco PT e Pros: 1 senadores