Saiba quem é o coronel Ricardo Mello Araújo, anunciado como vice de Nunes em São Paulo

Nascido em São Paulo, ele é a terceira geração de policiais militares em sua família e se aposentou da PM em 2019

O vice de Ricardo Nunes em São Paulo, coronel Ricardo Mello Araújo, é conhecido por sua relação de amizade com o ex-presidente Jair Bolsonaro e por sua carreira militar. Sua nomeação para o cargo de vice foi influenciada pela confiança mútua entre ele e o presidente. Em 2020, Bolsonaro convidou o amigo para ser diretor-presidente da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp), em São Paulo, o maior entreposto de alimentos da América do Sul. E para que ninguém tivesse dúvidas sobre a titularidade da indicação, gravou um vídeo em que dizia: “Prezados caminhoneiros, permissionários e funcionários da Ceagesp. Quero neste momento pedir a você um voto de confiança no novo presidente da Ceagesp, coronel Mello Araújo. Tenho ele como companheiro, como amigo. Procure-o em todos momentos que se fizer necessário. Pode ter certeza, ele fará uma excelente administração. Perfeitamente sintonizado com o interesse de todos vocês. Acreditem: a indicação é pessoal minha. E dessa forma, pode ter certeza: a Ceagesp vai resgatar tudo aquilo que perdeu no passado”.

A gestão do coronel Ricardo de Mello Araújo à frente do Ceagesp foi marcada pela militarização da empresa pública e por confrontos com o Sindicato dos Empregados em Centrais de Abastecimento de Alimentos do Estado de São Paulo (Sindbast). Nascido em São Paulo, ele é a terceira geração de policiais militares em sua família e se aposentou da PM em 2019. Em suas redes sociais, o coronel informa ser bacharel em direito e educação Física e mestre em Fisiologia do Exercício pela USP (Universidade de São Paulo). Sua indicação como vice de Nunes não foi unanimidade entre os partidos da coligação, mas acabou sendo aceita devido ao apoio do presidente do PP, Ciro Nogueira (PI). A escolha de Mello Araújo como vice de Nunes em São Paulo dividiu opiniões e gerou debates entre os políticos envolvidos na campanha. Alguns questionam sua falta de experiência política e votos, enquanto outros destacam sua lealdade a Bolsonaro e sua trajetória militar.

