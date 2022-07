Saiba quem era o filho de Ronaldo Caiado encontrado morto em Goiás

Ronaldo Ramos Caiado Filho era formado em administração e auxiliava o pai nos empreendimentos familiares; causa do óbito não foi revelada

Reprodução/Facebook/Ronaldo Caiado Filho de Ronaldo Caiado, sentado na imagem, foi encontrado morto em uma fazenda no último domingo



O segundo filho do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, foi encontrado morto em uma fazenda no município de Nova Crixás (GO) – cidade a cerca de 380 quilômetros da capital – no último domingo, 3. Ronaldo Ramos Caiado Filho nasceu em 5 de março de 1982 e auxiliava seu pai nos negócios de família. Com passagens pela Universidade Federal de Goiás (UFG), onde cursou dois semestres do curso de Rádio e TV, Ronaldo Filho mudou-se para São Paulo e se formou em administração pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM). Em suas redes sociais, Caiado publicou uma mensagem lamentando seu falecimento. “Meu filho querido. Minha dor neste momento só não é maior do que o meu amor por você. Que Deus o acolha na Sua Glória Infinita”, desabafou. Já Gracinha Caiado, atual esposa do governador, alegou que o rapaz era uma pessoa muito familiar. “Era um menino carinhoso, dedicado e sempre se preocupava com o próximo”, destacou. Seu corpo foi velado em Goiânia e cremado na manhã desta segunda. A causa da morte de Caiado Filho não foi revelada.