Chuvas em Alagoas deixam seis mortos e afetam mais de 56 mil pessoas

Governo de Alagoas já decretou situação de emergência em 51 municípios do Estado, entre eles Barra de São Miguel e Maceió; são 8.830 desabrigados e 47.651 desalojados

Reprodução / Twitter @npomvtt As chuvas já vinham atingindo o estado desde o fim de maio e voltaram com força na sexta-feira



As intensas chuvas que atingem Alagoas desde a última sexta-feira, 1º, já deixam mais de 56 mil moradores desalojados ou desabrigados na região. Segundo último boletim da Defesa Civil do Estado, divulgado nesta segunda-feira, 4, são 8.830 pessoas desabrigadas e 47.651 temporariamente desalojadas. Ao todo, já foram seis mortes confirmadas. O Governo de Alagoas já decretou situação de emergência em 51 municípios do Estado, entre eles Barra de São Miguel e Maceió, onde mais de seis mil pessoas são afetadas. Nos municípios, há diversos pontos de alagamentos, rios e lagos transbordados, ruas e avenidas interditadas, assim como pontes e casas destruídas. Para esta segunda, a previsão é de “chuvas de intensidade fraca a moderada” em pontos isoladas das regiões do Litoral alagoano, o que incluiu a região metropolitana, além do Agreste e Zona da Mata do Estado.

De acordo com aviso meteorológico da secretaria local, com a continuidade das chuvas, há riscos de novos alagamentos e transbordamentos. “Mantém-se o risco de deslizamentos em áreas de encosta”, completa comunicado. para outras regiões ambientais do Estado, a previsão é de chuvas isoladas, intercaladas com tempo seco. As mortes foram registradas nas cidades de Campo Alegre, Coruripe, Matriz de Camaragibe, Palmeira dos Índios, São Miguel dos Campos e União dos Palmares. A cidade de Rio Largo, localizada a 27 km de distância de Maceió, é a mais afetada pelas chuvas, tendo até então 6.801 pessoas desalojadas e 199 desabrigadas. A capital Maceió vem logo atrás, com 5 mil desalojados e 1.020 desabrigados em função as chuvas.

Essa é a cidade de Rio Largo (AL). São mais de 50 cidades atingidas pelas fortes chuvas dos últimos dias em Alagoas Desabrigados e desalojados ultrapassam 15 mil pessoas 😥 pic.twitter.com/xOo17EoRxA — Lenilda Luna 🆙️ (@LenildaLuna) July 3, 2022

Se fosse Pernambuco ou Bahia a mobilização tava grande. Mas é Alagoas né?

Que Deus tenha misericórdia de nós! pic.twitter.com/SZSXBvFEQ8 — Rosane (@Rosanemcz) July 4, 2022

ALAGOAS PRECISA DE AJUDA! Mais de 50 municípios em estado de emergência, são mais de 40 mil desabrigados ou desalojados. Abaixo iremos deixar o Pix para ajudar Quebrangulo e Jacuípe + o Pix para as ADMs de Maceió efetuarem compra de água potável, alimentos e agasalhos. pic.twitter.com/WWGylK678k — Nunca Pause O MV (@npomvtt) July 4, 2022

Confira a lista de municípios em estado de emergência: