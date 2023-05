Salles aposta em apoio de Bolsonaro para disputa pela prefeitura de São Paulo em 2024

Deputado se lançará como candidato contra o atual prefeito Ricardo Nunes, mas acredita no apoio do PL para fortalecer sua candidatura

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO Ricardo Salles foi ministro do Meio Ambiente durante gestão de Bolsonaro



A corrida eleitoral pela prefeitura de São Paulo já movimenta a busca por alianças políticas. O atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), quer atrair o Partido Liberal (PL) e a direita para sua candidatura na eleição do ano que vem. Mas o deputado federal Ricardo Salles (PL), que também deverá ser lançado como candidato, afirmou que conta com apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nessa corrida. “O presidente Bolsonaro declarou que eu sou a preferência dele aqui para a prefeitura, em oposição à candidatura do Boulos evidentemente, e também à do atual prefeito, que não apoiou Bolsonaro em 2022 e também já declarou em mais de uma oportunidade que ele não quer ser o candidato da direita, não quer representar a visão da direita. Portanto, nada mais natural do que eu, que fui ministro do Bolsonaro, sou deputado federal alinhado ao Bolsonaro, do partido do Bolsonaro, seja o candidato da direita aqui na cidade”, defendeu.

Salles também acredita na presença do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) no palanque dele. Apesar das constantes aparições do ex-colega de ministério ao lado da atual prefeito. “O Tarcísio tem uma situação diferente. Ele está administrando o Estado. Ele precisa se relacionar com a prefeitura. Acho que no momento adequado, depois que o PL tiver decidido pela candidatura, que eu quero crer que será do meu nome, aí sim eu acho que é natural que o Governador Tarcísio junto ao presidente Bolsonaro, que foi quem teve grande contribuição para eleição do Tarcísio, estejam junto conosco, com a turma da direita”, complementou. O partido Liberal ainda não se manifestou oficialmente sobre quem vai apoiar na disputa pela prefeitura de São Paulo. Salles acredita que a sigla o lançará para concorrer ao pleito. O PL tem participação na administração municipal através de uma secretaria, de duas subprefeituras, então é óbvio que o PL, até por uma questão de cordialidade com o atual prefeito, lida com esse assunto com muito mais cuidado. Então, no momento em que o PL tiver tomado a decisão, que eu acredito que deva vir a dar suporte ao meu nome como candidato, daí em diante vários outros apoios devem vir naturalmente”, opina. Enquanto Salles tem o apoio de nomes como Eduardo Bolsonaro, Ricardo Nunes vem se aproximando de Jair Bolsonaro, que já indicou que a decisão ficará a cargo do presidente do partido, Valdemar Costa Neto.

*Com informações do repórter David de Tarso