Salles defende candidatura do PL contra ‘sujeira e caos’ em São Paulo: ‘Valdemar vai ouvir o partido’

Em entrevista ao Morning Show, parlamentar criticou a atual gestão da capital paulista e descartou possibilidade de compor chapa com Ricardo Nunes nas eleições municipais de 2024

Nesta terça-feira, 2, o programa Morning Show recebeu o deputado federal Ricardo Salles (PL-SP). Em entrevista, ele criticou o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e defendeu que o PL siga com uma candidatura própria para as eleições de 2024. “Política não é imposição, é convencimento. Temos deputados bolsonaristas todos do meu lado, vários deputados do PL de antes do Bolsonaro também do nosso lado. É uma prefeitura mal avaliada e desconhecida, ninguém conhece, mas quem conhece não gosta. Essa situação indica que o PL com o tamanho que tem precisa ter candidato, maior bancada, maior tempo de televisão. Não podemos nos comportar como legenda de aluguel só para estar junto de um prefeito que tem a caneta na mão”, disse. “O Valdemar Costa Neto, no seu momento, vai tomar a decisão, vai ouvir todo mundo do partido. Se eu puder ser candidato, farei uma campanha firme para melhorar nossa cidade de São Paulo. Tolerância zero contra a corrupção, contra a destruição, sujeira e esse caos, contra todas as máfias. A gente tem a cidade mais rica do Brasil refém da máfia”, comentou.

Contra os problemas envolvendo dependentes químicos na região central da capital paulista, Salles defendeu medidas de internação compulsória e sugeriu ações na Cracolândia. “Precisa ter uma postura mais firme, mais decidida. São Paulo está suja, mal cuidada e abandonada. Estão tentando fazer obras de asfalto para mostrar serviço, o aspecto da Cracolândia ainda pior. Chegou nesse ponto porque a prefeitura não agiu no centro da cidade. Tem que ter claro que é uma decisão para ser implementada. Não adianta fazer discurso, você tem que ter uma solução”, argumentou.

“Sem internação compulsória desse pessoal você não resolve o problema da cidade e deles próprios. É negligenciar uma alternativa para sobreviver. A pessoa está fora do seu juízo mental, você tem que ter a tranquilidade, a convicção e a firmeza de que você sabe que está fazendo a coisa certa. Não só por respeito à cidade, não só por medida de segurança pública, a cidade de São Paulo vive uma anarquia total”, acrescentou o deputado federal. Para Salles, não há a possibilidade de que ele seja candidato a vice-prefeito de Ricardo Nunes.

Salles ainda criticou o favoritismo de Guilherme Boulos para as eleições de 2024 e afirmou que o deputado federal do PSOL não se assemelha ao perfil dos cidadãos da cidade de São Paulo. “De um lado você tem a pessoa que cresceu na desordem, na invasão de propriedade, que é antítese do sentimento paulistano. São Paulo é uma máquina de trabalho, respeito ao cidadão e à propriedade privada”, refletiu. “O Boulos é o cara que nasceu em berço de ouro e, por pura preguiça, nunca quis trabalhar na vida. Agora quer ser prefeito”, concluiu. Guilherme Boulos pode disputar pela segunda vez a prefeitura de São Paulo, mas ainda não há oficializações de nomes para a composição da chapa.

Confira na íntegra a entrevista com Ricardo Salles: