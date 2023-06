Salles desiste da prefeitura, julgamento de Bolsonaro e muito mais: confira os destaques da semana

Ricardo Salles (PL) desistiu de concorrer à Prefeitura de São Paulo. O deputado era o principal cotado para disputar o cargo municipal pelo Partido Liberal. No entanto, segundo o parlamentar, isso não deve mais acontecer. A expectativa é que o partido apoie a reeleição de Ricardo Nunes (MDB). O ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, marcou para dia 22 de junho o julgamento da ação que pode deixar Jair Bolsonaro (PL) inelegível. A ação em questão foi apresentada pelo PDT, que questionou a conduta do então presidente em uma reunião com embaixadores, no Palácio da Alvorada, em julho de 2022.

Nesta semana, a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados confirmou a cassação de Deltan Dallagnol (Podemos). O parlamentar teve o registro de candidatura cassado pelo TSE. Por ele responder à apuração de infração disciplinares no Conselho Nacional do Ministério Público, os ministros entenderam que o ex-deputado burlou a Lei da Ficha Limpa. Então, estaria impedido de participar das eleições de 2022.

