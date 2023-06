Novo pedido de impeachment de Lula conta com apoio de 47 deputados

Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente da República, participa da Inauguração do Edifício do Laboratório da UFABC, em 02/06/2023

Na Câmara dos Deputados, 47 parlamentares abriram um novo pedido de impeachment contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Protocolado pelo deputado Sanderson (PL-RS), o mais recente pedido de impedimento do petista baseia-se no convite realizado por Lula ao presidente e ditador da Venezuela, Nicolás Maduro – acusado pelo governo dos Estados Unidos de narcoterrorismo -, e pela indicação de seu advogado pessoal, Cristiano Zanin, para o Supremo Tribunal Federal (STF). A abertura do processo precisa ser avalizado pelo presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-AL). Nas redes sociais, Sanderson expôs a lista de parlamentares que assinaram o pedido e tornaram-se coautores da ação. Há, em sua maioria, a presença de parlamentares de oposição e identificados com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), como os deputados Mário Frias (PL-SP), ex-secretário Especial de Cultura da antiga gestão; Bia Kicis (PL-DF); Nikolas Ferreira (PL-MG); Carlos Jordy (PL-RJ); Delegado Paulo Bilynsky (PL-SP); Luiz Lima (PL-RJ); e Carla Zambelli (PL-SP).

NOVO PEDIDO DE IMPEACHMENT FOI PROTOCOLADO NA CÂMARA: 46 deputados assinaram o pedido que tem por base a recepção do narcoditador Nicolas Maduro em território brasileiro e também a indicação do advogado particular de Lula para vaga vitalícia de ministro do STF. @camaradeputados pic.twitter.com/MeRbZ9Tsip

— Deputado Sanderson (@DepSanderson) June 8, 2023