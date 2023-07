Sarney é diagnosticado com isquemia cerebral e recebe alta do hospital

Ex-presidente foi internado no domingo, 16, após sofrer uma queda em casa, em São Luís

Jefferson Rudy/Agência Senado José Sarney - Fotos Publicas



O ex-presidente José Sarney (MDB) foi diagnosticado com isquemia cerebral, após sofrer uma queda em casa, em São Luís, no Maranhão, no último domingo, 19. Como o site da Jovem Pan mostrou, Sarney estava internado em razão do acidente doméstico e passava por exames até a manhã desta segunda-feira, 17. A internação foi confirmada pela filha do ex-presidente, a deputada federal Roseana Sarney, que detalhou o “susto” em vídeo nas redes sociais. “Meu pai tropeçou, caiu, enfim, levamos para o hospital, mas, graças a Deus, os exames já foram concluídos e ele está muito bem. Se Deus quiser ele vai ficar bom logo, logo”, disse no Instagram. Em comunicado, o UDI Hospital informou que, durante os exames, José Sarney foi diagnosticado com “uma pequena área de isquemia cerebral”, ou seja, um acidente vascular cerebral, que é causada por um bloqueio na circulação sanguínea do cérebro. Apesar do diagnóstico, a assessoria do político informou à reportagem que ele recebeu alta do hospital e “já está em casa”.