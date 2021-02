‘Se for para fazer justiça, Daniel Silveira será solto nesta quinta’, diz advogado do deputado

Segundo André Rios, a expectativa é positiva para a audiência de custódia, assim como para a decisão da Câmara

DIDA SAMPAIO/ESTADÃO CONTEÚDO Silveira foi preso na terça-feira, 16, após publicar um vídeo ofendendo e ameaçando ministros do STF



O deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) terá uma audiência de custódia nesta quinta-feira, 18. A expectativa é de que seja decidido pela prisão preventiva do parlamentar, o que dependeria de aval da Câmara dos Deputados, ou pela liberação do político. Silveira foi preso na terça-feira, 16, em flagrante, por crime inafiançável, após publicar um vídeo ofendendo e ameaçando ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). A decisão foi de Alexandre de Moraes, mas cabe ao plenário da Câmara decidir se a prisão será mantida.

Para André Rios, advogado do deputado, “se for para fazer justiça”, Daniel Silveira deve ser liberado ainda nesta quinta-feira. Segundo ele, a expectativa é positiva tanto para a audiência de custódia quanto para a decisão do Legislativo. O parlamentar aguarda os próximos desdobramentos com tranquilidade, afirma seu defensor. “Juridicamente pode acontecer tudo, mas temos expectativa de ser positivo. Em paralelo, tem a decisão da Câmara, entendemos também pela revogação pela própria prerrogativa da Casa”, disse o advogado em entrevista à Jovem Pan. Ele considera a caracterização de prisão em flagrante um “fato atípico” e espera o posicionamento do Ministério Público favorável ao relaxamento da prisão. Caso isso não seja determinado, a defesa entrará com a solicitação.