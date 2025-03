‘Se me tornei três vezes presidente da República foi também para que toda mulher brasileira seja livre’, posta Lula

Na publicação deste 8 de março, o presidente lista uma série de ações do governo como a Lei de Igualdade Salarial, a criação do Ministério das Mulheres, e o Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios

Ricardo Stuckert / PR Lula diz que a segurança pública passou a dedicar um eixo exclusivo para a proteção da vida das mulheres



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva listou neste sábado (8) uma série de ações do governo em alusão ao Dia Internacional das Mulheres, 8 de março. Em publicação nas redes sociais, Lula cita a Lei de Igualdade Salarial e a criação do Ministério das Mulheres. O presidente diz que a segurança pública – pauta de influência no debate público e na popularidade de governos – passou a dedicar “um eixo exclusivo para a proteção da vida das mulheres“.

“Hoje, 8 de março, é dia de homenagear a luta das mulheres brasileiras. Se me tornei três vezes presidente da República foi também para que toda mulher brasileira seja livre e viva plenamente seus direitos. Foi por isso que criamos, pela primeira vez na história do Brasil, um Ministério das Mulheres”, escreveu.

“Retomamos o Programa Mulher Viver Sem Violência, com ações integradas nas áreas de segurança, saúde, previdência, justiça, rede socioassistencial e promoção da autonomia financeira”, diz a publicação. “Avançamos muito, mas ainda há muito a ser feito. O compromisso do nosso governo é continuar apoiando essas lutas. Para que, de fato e por direito, o lugar da mulher seja onde ela quiser estar”, complementa.

São citados também programas como o Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios, o “Elas Empreendem” e bolsas de iniciação científica para meninas, nas áreas de computação, engenharias e ciências exatas.

A última pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada em fevereiro, aponta que 24% dos eleitores brasileiros classificam o atual governo como ótimo ou bom, com queda da aprovação entre as mulheres. Cerca de 38% do eleitorado feminino classificava o governo positivamente no fim de 2024. No levantamento mais recente, essa parcela é também de 24%.

