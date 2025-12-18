Jovem Pan > Notícias > Política > ‘Se tiver filho meu envolvido, será investigado’, diz Lula sobre fraudes no INSS

‘Se tiver filho meu envolvido, será investigado’, diz Lula sobre fraudes no INSS

Declaração ocorre após nova fase da Operação Sem Desconto, que apura descontos ilegais em aposentadorias e pensões e levou a prisões e medidas autorizadas pelo STF

  • Por Jovem Pan
  • 18/12/2025 18h09
  • BlueSky
Ricardo Stuckert/PR Lula O presidente Lula durante café da manhã com a impresa no Palácio do Planalto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (18) que todas as pessoas eventualmente envolvidas no esquema de fraudes em aposentadorias e pensões do INSS serão investigadas e punidas, independentemente de cargos ou vínculos pessoais. A declaração foi dada durante um café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto, após questionamentos sobre a nova fase da Operação Sem Desconto, da Polícia Federal, e sobre a citação do nome de seu filho, Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, em investigações relacionadas ao caso.

“É importante ter seriedade e investigar todas as pessoas envolvidas. Ninguém ficará livre. Se tiver filho meu envolvido nisso, ele será investigado”, afirmou o presidente. Nesta quinta, a Polícia Federal deflagrou mais uma etapa da operação que apura um esquema nacional de descontos ilegais aplicados a benefícios de aposentados e pensionistas do INSS entre 2019 e 2024. As investigações apontam que os desvios podem chegar a R$ 6,3 bilhões.

A nova fase foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), que retirou o sigilo da decisão. Segundo o despacho, a PF identificou cinco transferências de R$ 300 mil — totalizando R$ 1,5 milhão — feitas pela empresa Brasília Consultoria Empresarial S/A, ligada a Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, para a empresa RL Consultoria e Intermediações Ltda., pertencente a outra investigada, Roberta Moreira Luchsinger.

Em mensagens apreendidas pela PF, o Careca do INSS menciona que um dos repasses seria destinado a “o filho do rapaz”, sem que a decisão judicial esclareça a quem a frase se refere. Em outro diálogo, Roberta demonstra preocupação após a apreensão de um envelope com o nome de um terceiro durante buscas anteriores e orienta o operador do esquema a descartar telefones usados na comunicação.

Nesta etapa da operação, a PF prendeu Romeu Carvalho Antunes, filho do Careca do INSS, e Eric Fidélis, filho do ex-diretor de Benefícios do INSS André Fidélis. O ministro André Mendonça também determinou a prisão domiciliar de Adroaldo Portal, então secretário-executivo do Ministério da Previdência, que foi exonerado após a ação policial.

A Polícia Federal chegou a pedir a prisão do senador Weverton Rocha (PDT-MA), apontado como beneficiário dos desvios e sustentáculo político do grupo, mas a Procuradoria-Geral da República se manifestou contra a medida. O parlamentar foi alvo de mandado de busca e apreensão e afirmou, em nota, que recebeu a ação “com surpresa” e que está à disposição para prestar esclarecimentos.

Ao todo, a PF e a Controladoria-Geral da União (CGU) cumprem 52 mandados de busca e apreensão, 16 mandados de prisão preventiva e outras medidas cautelares em seis estados e no Distrito Federal. As investigações indicam que associações descontavam mensalidades diretamente dos benefícios do INSS sem autorização dos segurados, simulando filiações inexistentes. Onze entidades tiveram contratos suspensos por decisão judicial.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

A crise provocada pela operação levou à saída do então ministro da Previdência, Carlos Lupi (PDT). Ele foi substituído por Wolney Queiroz, que ocupava o cargo de secretário-executivo da pasta. Lula afirmou que o governo dará apoio integral às investigações e reiterou que todos os envolvidos “pagarão o preço” caso sejam responsabilizados.

Leia também

Lula elogia Haddad e se diz 'feliz' por resultados no ano
Lula confirma que vai vetar PL da Dosimetria

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >