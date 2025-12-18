Lula confirma que vai vetar PL da Dosimetria

Presidente afirmou em conversa com jornalistas que quem cometeu crime contra a democracia tem de pagar

Ricardo Stuckert/PR A matéria beneficia diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro, inimigo político número 1 de Lula



O presidente Lula vai vetar na íntegra o Projeto de Lei que reduz as penas dos condenados pelo 8 de janeiro de 2023. O texto ficou conhecido como PL da Dosimetria e foi aprovado na noite de ontem pelo plenário do Senado com 48 votos favoráveis. A matéria beneficia diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro, inimigo político número 1 de Lula. O presidente garantiu o veto. “Tenho dito que pessoas que cometeram crime contra a democracia aterão de pagar. Nem terminou o julgamento e já aprovaram redução de pena. Na hora que chegar na minha mesa, eu vetarei”, garantiu o presidente durante um café com jornalistas que trabalham no Palácio do Planalto.

Nos bastidores, o que se fala é que Lula foi orientado pelos auxiliares a falar publicamente sobre o assunto. A estratégia é passar a ideia de que o governo tem tolerância zero com o golpismo e que valoriza a democracia. Ontem, a base aliada não obstruiu os trabalhos. A conversa de bastidor é de que o governo fez uma troca: não atrapalharia a tramitação do projeto e em troca as pautas do governo seriam aprovadas. Lula negou. “Se houve esse acordo, não fui informado”.