Secom informa que Lula se reuniu com Fávaro e Teixeira para falar sobre Plano Safra

Ricardo Stuckert/PR O foco da reunião foi o Plano Safra, um tema crucial para o setor agrícola.



A Secretaria de Comunicação Social (Secom) informou que presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou nesta sexta-feira (28) com três ministros importantes: Carlos Fávaro, responsável pela Agricultura, Paulo Teixeira, que atua no Desenvolvimento Agrário, e Geraldo Alckmin, que cuida do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. O foco da reunião foi o Plano Safra, um tema crucial para o setor agrícola.

Embora a reunião não estivesse prevista na agenda oficial do presidente, a discussão se tornou necessária devido ao aumento significativo nos preços dos alimentos. Essa questão tem gerado preocupações tanto para os consumidores quanto para os produtores rurais, que enfrentam desafios em meio a um cenário econômico instável. Segundo a assessoria de comunicação, o encontro será formalmente registrado em um documento oficial ao longo do dia.

