Secretário-executivo do Ministério da Saúde é exonerado do cargo

Servidor de carreira da ANS, Daniel Pereira estava na pasta desde maio, quando substituiu Rodrigo Cruz; o agora ex-secretário foi indicado à diretoria da Anvisa

Wallace Martins / MS Daniel Pereira foi indicado ao cargo de diretor da Anvisa pelo presidente Jair Bolsonaro



O secretário-executivo Daniel Meirelles Fernandes Pereira foi exonerado do cargo no Ministério da Saúde. A exoneração assinada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta sexta-feira, 12. Pereira estava no cargo desde a exoneração de Rodrigo Cruz, ocorrida em maio desde ano. Antes, ele atuava na pasta da Saúde como assessor especial do ministro Marcelo Queiroga, além de ser servidor de carreira da Agência Nacional de Saúde (ANS). Embora a exoneração desta sexta não mencione o motivo, a expectativa é que a saída de Daniel Pereira seja em razão da posse como diretor na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O agora ex-secretário foi indicado ao cargo em abril deste ano pelo presidente da República para a vaga de Cristiane Rose Jourdan Gomes, que concluiu mandato em julho. O nome dele foi aprovado em sabatina no Senado Federal com 38 votos favoráveis e cinco contrários. A publicação no Diário Oficial da União não menciona o substituto do Daniel Pereira.