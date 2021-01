Segunda maior bancada do Senado, PSD encaminha apoio a candidato de Alcolumbre

Rodrigo Pacheco (DEM-MG) participou de encontro na casa do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSDB); martelo será batido em reunião virtual dos senadores do PSD, marcada para às 20h desta terça-feira

Marcelo Camargo/Agência Brasil Rodrigo Pacheco foi o nome escolhido pelo atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP)



Segunda maior bancada do Senado, o PSD encaminhou apoio à candidatura do senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG) à presidência da Casa. Pacheco é o candidato escolhido pelo atual presidente, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP). O martelo será batido em uma reunião virtual entre os parlamentares do PSD, marcada para às 20h. A aliança foi costurada em uma reunião na tarde desta terça-feira, 5, na casa do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), da qual participaram os senadores Carlos Viana (PSD-MG), Antonio Anastasia (PSD-MG), Otto Alencar (PSD-BA), líder da sigla no Senado, Rodrigo Pacheco e o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. A informação foi confirmada à Jovem Pan por um dos participantes.

Como a Jovem Pan mostrou, uma ala do PSD defendia que o senador Antonio Anastasia, atual vice-presidente da Casa, lançasse sua candidatura à presidência do Senado. Ex-governador de Minas Gerais, Anastasia era visto com bons olhos por ter trânsito com diversos partidos, incluindo os da oposição, e, ao mesmo tempo, ter um perfil independente em relação ao governo federal. Com o apoio do PSD ao nome de Pacheco, a candidatura do DEM ganha musculatura para rivalizar com o nome a ser escolhido pelo MDB, maior bancada da Casa e que já anunciou que lançará um candidato. Entre os emedebistas, há, ao menos, quatro cotados: Eduardo Gomes (MDB-TO), líder do governo Bolsonaro no Congresso; Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), líder do governo no Senado; Eduardo Braga (MDB-AM), líder da bancada, e Simone Tebet (MDB-MS), presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa.