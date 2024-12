Senado aprova projeto que proíbe o uso de celulares nas escolas e texto vai para a sanção de Lula

O PL foi aprovado de forma simbólica, sem a necessidade dos senadores registrarem votos; a proposta recebeu apoio tanto da base governamental, quanto da oposição

Freepik Alunos poderão carregar os aparelhos na mochila, mas seu uso será vetado, exceto em situações específicas, como questões de saúde



O Senado Federal aprovou, nesta quinta-feira (18), um projeto de lei que proíbe o uso de celulares nas escolas, incluindo durante os recreios e intervalos entre as aulas. De acordo com o texto, os alunos poderão carregar os aparelhos na mochila, mas seu uso será vetado, exceto em situações específicas, como questões de saúde.

A restrição se aplica a todos os níveis da educação básica. O texto original proibia o porte do aparelho para crianças com até 10 anos de idade, mas essa parte foi ajustada. O projeto foi aprovado de forma simbólica, sem a necessidade dos senadores registrarem votos. A proposta recebeu apoio tanto da base governamental, quanto da oposição.

Os senadores enfatizaram as dificuldades enfrentadas pelos professores para manter a atenção dos alunos nas salas de aula devido ao uso dos dispositivos eletrônicos. O líder da oposição, Rogério Marinha (PL-RN), apresentou um destaque informando que a restrição ao uso de celulares fosse aplicada apenas nos anos iniciais do ensino básico, permitindo o uso para alunos do ensino médio, sugestão, que foi derrubada pelo plenário.

A proibição do porte de celulares nas escolas, inclusive dentro das mochilas, foi um dos temas mais debatidos durante a análise da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados. O uso de celulares será permitido para fins educacionais, situações que exijam acessibilidade e inclusão, atendimento às condições de saúde do aluno ou para garantir os direitos fundamentais. A expectativa é que a medida entre em vigor já no início do próximo ano letivo.

