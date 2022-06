Senado instala Comissão Externa de Investigação das mortes de Dom e Bruno; audiências começam na quarta-feira

Parlamentares devem viajar na semana que vem para a Amazônia, para entender os problemas da região; Randolfe Rodrigues presidirá os trabalhos e Nelsinho Trad (PSD-MS) será o relator do colegiado

Pedro França/Agência Senado Da esquerda para direita, o relator Nelsinho Trad (PSD-MS), o presidente Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Humberto Costa (PT-PE) durante a reunião desta segunda-feira, 20, no Senado.



O Senado divulgou nesta segunda-feira, 20, os planos de trabalho da Comissão Externa Temporária que irá investigar a violência sofrida pelos defensores da Amazônia e as mortes do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Araújo Pereira. Os dois desapareceram no dia 5 de junho, no Vale do Javari, o segundo maior território indígena, palco conhecido de conflitos violentos. Depois da confissão de um dos suspeitos detidos, Amarildo da Costa de Oliveira, conhecido como Pelado, foram encontrados e identificados os restos mortais das vítimas. Mesmo assim, a investigação da Polícia Federal (PF) continua para desvendar a real motivação do crime – de acordo com a corporação, não houve mandante. Os parlamentares da comissão pretendem se aprofundar para entender melhor o que se passa nessas terras. Além de ouvirem especialistas e a população envolvida, os parlamentares devem viajar para Amazônia na semana que vem.

“A ideia é ouvir todos os envolvidos nas mortes de Dom e Bruno não só para que haja elucidação do caso, mas também para compreender a realidade da região, as omissões na proteção dos defensores da Amazônia, e ataques aos povos tradicionais da floresta”, disse o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), presidente da comissão. Durante a reunião desta segunda-feira, foram escolhidos também o vice-presidente, Fabiano Contarato (PT-ES) e o relator, Nelsinho Trad (PSD-MS). Os depoimentos começam na quarta-feira, 22. Os primeiros convidados para a audiência são o ministro da Justiça, Anderson Torres, às 14h, e representantes da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja), às 10h.