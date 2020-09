Senado instala comissão para acompanhar incêndios no Pantanal

As senadoras Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (PSL) e o senador Nelsinho Trad (PSD) acompanharão as ações de combate aos incêndios no bioma

Senado vai acompanhar incêndios no Pantanal



O Senado instala nesta quarta-feira (16), a partir das 16h, comissão temporária externa para acompanhar as ações de enfrentamento aos incêndios no Pantanal. Os três senadores de Mato Grosso do Sul vão integrar o colegiado. Também será eleito o presidente da comissão. Ao longo de 90 dias, previsão inicial de funcionamento, as senadoras Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (PSL) e o senador Nelsinho Trad (PSD) acompanharão as ações de combate aos incêndios no bioma. O colegiado é composto também pelo senador Wellington Fagundes (PL-MT), autor do requerimento de criação do grupo.

Os parlamentares vão checar os desdobramentos e estudar as providências necessárias para evitar novas queimadas, além das ações de proteção da fauna e da flora, das populações diretamente atingidas e do impacto na economia da região. O trabalho dos senadores deve ser feito por meio de visitas in loco, reuniões, debates com os envolvidos, incluindo órgãos federais, estaduais e municipais, ONGs, pesquisadores e especialistas.

Com o agravamento dos incêndios, que estão destruindo o Pantanal e já vêm afetando outros biomas da região, os senadores têm atuado em várias frentes para auxiliar no enfrentamento ao problema. “O fogo não espera. O Pantanal está em chamas, está sendo devastado. No Senado, vamos atuar para evitar essa catástrofe nos próximos anos. O trabalho da comissão temporária vai passar pela avaliação da dotação orçamentária, pela busca de mais recursos, por uma política constante dos governos estaduais de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Este é o grande intento da comissão”, disse a senadora Simone Tebet.

