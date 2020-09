Pantanal: Vídeo de tratorista aumenta suspeita de queimadas criminosas; assista

Na gravação, que viralizou na internet, o tratorista vibra com a ação diante do fogo e fala: “Aí sim, Mato Grosso véio!”

Reprodução Regiões do Pantanal e da Amazônia têm sofrido com as queimadas



Enquanto as autoridades buscam alternativas para conter as queimadas e o desmatamento, está repercutindo em redes sociais e em aplicativos de mensagens, um vídeo que mostra um trator arrastando uma bola de fogo em uma área de pastagens. Na gravação, o tratorista vibra com a ação e fala: “Aí sim, Mato Grosso véio!”. Esse vídeo circula há pelo menos duas semanas, e ainda não foi possível identificar o autor, nem o local em que foi feito. Em meio às queimadas que atingem o Pantanal e a Amazônia, muitos usuários na internet criticaram a ação, atribuindo-a a fazendeiros. Outros internautas apontaram que pode se tratar do chamado “aceiro de fogo”, um método que precisa de autorização prévia e utiliza uma queimada controlada para conter um incêndio florestal maior.

Questionada sobre o vídeo, a Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso afirmou que está investigando a ação, mas não confirmou onde ela foi realizada, e já pediu ajuda para identificar o responsável. Nesta semana, a Polícia Federal deflagrou uma operação para investigar as queimadas no Pantanal. Um dos responsáveis pela apuração, o delegado Alan Givigi apontou que há indícios de incêndios criminosos, já que muitas queimadas começaram em áreas remotas dentro de fazendas da região.