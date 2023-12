Senador Cid Gomes se filiará ao PSB após briga com irmão Ciro

Decisão foi motivada por uma reunião acalorada com Ciro, em outubro deste ano; parlamentar volta ao partido pelo qual se elegeu governador

Waldemir Barreto/Agência Senado Cid Gomes ampliará a bancada de senadores do PSB para cinco



O senador Cid Gomes está prestes a se filiar ao PSB, segundo membros da cúpula do partido. Atualmente no PDT, Cid busca uma nova legenda após uma briga com seu irmão, Ciro Gomes. A filiação ao PSB deve ser oficializada no início de 2024. O grupo de Cid planeja anunciar em massa a filiação ao partido. A decisão de Cid de deixar o PDT foi motivada por uma reunião acalorada com seu irmão, em outubro deste ano. Após o encontro, houve uma intervenção do comando nacional do partido no diretório estadual do Ceará, tirando o senador do comando. No entanto, em novembro, a Justiça suspendeu a ação. Desde então, Cid manifestou sua intenção de deixar o PDT, mas não revelou qual seria sua próxima legenda.

A possibilidade de filiação ao PT foi cogitada, porém a cúpula petista resistiu à ideia. Caso Cid se filie ao PSB, o partido de Ciro Gomes passará a ter apenas dois senadores, enquanto o PSB aumentará sua bancada para cinco. Cid já esteve no PSB por oito anos, período em que foi eleito governador do Ceará. O racha no PDT do Ceará teve origem nas eleições de 2022, quando o partido lançou o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, como candidato ao governo do Estado. Essa decisão custou uma aliança de 16 anos com o PT, que apoiava a candidatura de Izolda Cela. Após as eleições, o PDT fez um acordo com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no plano federal, mas no Ceará a adesão ao governo petista não foi oficializada devido à resistência do grupo ligado a Roberto Cláudio e Ciro Gomes.