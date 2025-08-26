Senador Izalci Lucas cobra esclarecimentos sobre impacto da Lei Magnitsky no Brasil

Requerimento na CAE pede explicações ao Ministro da Fazenda e presidente do Banco Central após bancos perderem R$ 47 bilhões em um único dia

Jefferson Rudy/Agência Senado Medida gerou insegurança no mercado financeiro



O senador Izalci Lucas protocolou ontem (22) um requerimento na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) solicitando a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para prestarem esclarecimentos sobre os efeitos da aplicação da Lei Magnitsky no Brasil. O pedido ocorre após decisão do ministro do STF, Flávio Dino, que proibiu a aplicação de sentenças judiciais e leis estrangeiras que não sejam confirmadas por acordos internacionais ou pelo judiciário brasileiro. A medida gerou insegurança no mercado financeiro, deixando bancos em dúvida sobre seguir sanções internacionais ou cumprir a decisão da Suprema Corte.

O impacto foi imediato: em apenas um dia, os maiores bancos do país perderam cerca de R$ 47 bilhões em valor de mercado, um dos maiores recuos recentes da Bolsa. “O sistema financeiro não pode ficar paralisado diante de tamanha insegurança jurídica. É preciso que o governo e o Banco Central esclareçam imediatamente quais medidas adotarão para proteger o Brasil desse impacto devastador”, afirmou Izalci Lucas. O requerimento será analisado na CAE, e a expectativa é que os responsáveis apresentem um plano de ação urgente para estabilizar o mercado e dar tranquilidade aos investidores.