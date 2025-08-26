Jovem Pan > Notícias > Política > Senador Izalci Lucas cobra esclarecimentos sobre impacto da Lei Magnitsky no Brasil

Senador Izalci Lucas cobra esclarecimentos sobre impacto da Lei Magnitsky no Brasil

Requerimento na CAE pede explicações ao Ministro da Fazenda e presidente do Banco Central após bancos perderem R$ 47 bilhões em um único dia

  • Por Uanabia Mariano
  • 26/08/2025 12h25
Medida gerou insegurança no mercado financeiro

O senador Izalci Lucas protocolou ontem (22) um requerimento na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) solicitando a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para prestarem esclarecimentos sobre os efeitos da aplicação da Lei Magnitsky no Brasil. O pedido ocorre após decisão do ministro do STF, Flávio Dino, que proibiu a aplicação de sentenças judiciais e leis estrangeiras que não sejam confirmadas por acordos internacionais ou pelo judiciário brasileiro. A medida gerou insegurança no mercado financeiro, deixando bancos em dúvida sobre seguir sanções internacionais ou cumprir a decisão da Suprema Corte.

O impacto foi imediato: em apenas um dia, os maiores bancos do país perderam cerca de R$ 47 bilhões em valor de mercado, um dos maiores recuos recentes da Bolsa. “O sistema financeiro não pode ficar paralisado diante de tamanha insegurança jurídica. É preciso que o governo e o Banco Central esclareçam imediatamente quais medidas adotarão para proteger o Brasil desse impacto devastador”, afirmou Izalci Lucas. O requerimento será analisado na CAE, e a expectativa é que os responsáveis apresentem um plano de ação urgente para estabilizar o mercado e dar tranquilidade aos investidores.

