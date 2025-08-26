Romeu Zema acusa STF de perseguir direita e defende anistia a Bolsonaro

Governador de Minas Gerais critica o que considera uma perseguição seletiva por parte do Judiciário: ‘Onde estão os presos do Mensalão, do Petrolão? Estão todos soltos porque são de esquerda’

VINICIUS NUNES/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Romeu Zema afirmou que o Supremo Tribunal Federal está perseguindo políticos de direita no Brasil



O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, afirmou que o Supremo Tribunal Federal (STF) está perseguindo políticos de direita no Brasil. A declaração foi feita durante sua participação no programa “Roda Viva”, da TV Cultura, nesta segunda-feira (25). Zema também defendeu a anistia para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é réu no STF por tentativa de golpe. O governador argumentou pela pacificação do país, declarando: “Eu quero um Brasil pacificado. Nós precisamos pacificar o Brasil. Já demos anistia para assassinos, para sequestradores, e agora não vamos dar anistia nesse caso?”.

Além disso, Zema criticou o que considera uma perseguição seletiva por parte do Judiciário. “Onde estão os presos do Mensalão, do Petrolão? Estão todos soltos porque são de esquerda”, afirmou, reforçando sua percepção de que o sistema judicial atua de maneira diferente dependendo do espectro político.

O governador abordou a tensão entre o Congresso Nacional e o STF, defendendo que o impasse precisa ser resolvido. Ele citou como exemplo o recente decreto de aumento do IOF, que, após ser derrubado pelo Legislativo, foi levado ao Judiciário. Para Zema, essa situação evidencia uma interferência indevida.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Questionado sobre uma possível divisão na direita para as próximas eleições, o governador negou tal cenário. Ele relatou ter se encontrado com o ex-presidente Jair Bolsonaro e comunicado pessoalmente sua pré-candidatura à Presidência da República. Segundo Zema, Bolsonaro recebeu a notícia de forma positiva, afirmando que “quanto mais candidatos da direita, melhor”.

*Com informações de Rodrigo Costa

*Reportagem produzida com auxílio de IA