Romeu Zema acusa STF de perseguir direita e defende anistia a Bolsonaro
Governador de Minas Gerais critica o que considera uma perseguição seletiva por parte do Judiciário: ‘Onde estão os presos do Mensalão, do Petrolão? Estão todos soltos porque são de esquerda’
O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, afirmou que o Supremo Tribunal Federal (STF) está perseguindo políticos de direita no Brasil. A declaração foi feita durante sua participação no programa “Roda Viva”, da TV Cultura, nesta segunda-feira (25). Zema também defendeu a anistia para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é réu no STF por tentativa de golpe. O governador argumentou pela pacificação do país, declarando: “Eu quero um Brasil pacificado. Nós precisamos pacificar o Brasil. Já demos anistia para assassinos, para sequestradores, e agora não vamos dar anistia nesse caso?”.
Além disso, Zema criticou o que considera uma perseguição seletiva por parte do Judiciário. “Onde estão os presos do Mensalão, do Petrolão? Estão todos soltos porque são de esquerda”, afirmou, reforçando sua percepção de que o sistema judicial atua de maneira diferente dependendo do espectro político.
O governador abordou a tensão entre o Congresso Nacional e o STF, defendendo que o impasse precisa ser resolvido. Ele citou como exemplo o recente decreto de aumento do IOF, que, após ser derrubado pelo Legislativo, foi levado ao Judiciário. Para Zema, essa situação evidencia uma interferência indevida.
Questionado sobre uma possível divisão na direita para as próximas eleições, o governador negou tal cenário. Ele relatou ter se encontrado com o ex-presidente Jair Bolsonaro e comunicado pessoalmente sua pré-candidatura à Presidência da República. Segundo Zema, Bolsonaro recebeu a notícia de forma positiva, afirmando que “quanto mais candidatos da direita, melhor”.
*Com informações de Rodrigo Costa
*Reportagem produzida com auxílio de IA
