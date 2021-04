Senador Kajuru assina filiação ao Podemos

Parlamentar deixou o Cidadania após gravação da conversa telefônica com o presidente Jair Bolsonaro

Waldemir Barreto/Agência Senado Documento da filiação foi assinado nesta quinta-feira, 15



O senador Jorge Kajuru (GO) assinou, nesta quinta-feira, 15, sua filiação ao Podemos. O documento foi obtido, em primeira mão, pela Jovem Pan. A mudança ocorre após ter sido convidado a se desfiliar do Cidadania, em razão da gravação da conversa telefônica com o presidente Jair Bolsonaro. Em nota divulgada na segunda-feira, 12, o presidente nacional do partido, Roberto Freire, destacou que a legenda reafirma a “defesa irrestrita do Estado Democrático, dos valores republicanos e da separação entre os Poderes, especialmente do papel da Suprema Corte como guardiã da Constituição”.

“Esses valores são diametralmente opostos aos observados na conversa do senador Jorge Kajuru com o presidente Jair Bolsonaro, em que flagrantemente se discute e se comete um crime de responsabilidade. E, nesse sentido, o partido fará um convite formal, com todo o respeito pelo senador, para que ele procure outra legenda partidária”, diz o texto. O Podemos será o terceiro partido de Kajuru na atual legislatura – ele também já esteve filiado ao PSB.

Com a ida de Kajuru, a bancada do Podemos passa a ter, agora nove parlamentares. São eles: Alvaro Dias (PR), Eduardo Girão (CE), Flávio Arns (PR), Lasier Martins (RS), Marcos do Val (ES), Oriovisto Guimarães (PR), Reguffe (DF) e Styvenson Valentim (RN). As duas maiores bancadas são do MDB e do PSD, com 15 e 11 senadores, respectivamente.