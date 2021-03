Senador Major Olimpio é internado na UTI por Covid-19

Em nota, assessoria informou que não houve necessidade de intubação; além de Olimpio, Alessandro Vieira e Lasier Martins também contraíram a doença e estão em recuperação

Fátima Meira/Estadão Conteúdo Senador chegou a participar de uma sessão de trabalhos do Senado, através de videoconferência da cama do hospital



O senador Major Olimpio (PSL-SP), de 58 anos, está internado na Unidade Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Camilo, em São Paulo, por causa de complicações da Covid-19. O parlamentar é um dos três senadores da República que contraíram o coronavírus nesta semana e estão afastados das atividades na Casa. Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e Lasier Martins (Podemos-RS) também contraíram a doença e estão em recuperação. Os três fazem parte do grupo Muda Senado e se reuniram presencialmente em Brasília na semana passada.

A assessoria de imprensa do senador informou que ele não está intubado, e que os médicos o transferiram para a UTI por conta da gravidade do quadro, mas não houve necessidade de intubação. “Vamos continuar em oração por todos que foram acometidos por essa doença”, disse em nota. O deputado federal Coronel Tadeu (PSL-SP), que é próximo de Olimpio, disse à Jovem Pan que ele foi transferido para a UTI em razão da baixa saturação de oxigênio — cerca de 88%. “Essa doença é muito esquisita, os sintomas são fortes, mas to suportando bem. Tô firme”, afirmou Olimpio em mensagem enviada a Tadeu nesta quinta. O senador chegou a participar de uma sessão de trabalhos do Congresso, através de videoconferência da cama do hospital.