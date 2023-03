Senadora do União Brasil que apoiou Bolsonaro será vice-líder de Lula no Senado

Professora Dorinha (TO) foi indicada pelo líder do governo na Casa, Jaques Wagner; escolha é feita no momento em que Planalto busca azeitar relação com partido

Pedro França/Agência Senado Escolha de Dorinha representa um movimento calculado pelo Palácio do Planalto, em mais um aceno ao União Brasil



A senadora Professora Dorinha Seabra (União Brasil-TO), que apoiou a reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), no segundo turno das eleições de 2022, será vice-líder do governo Lula no Senado Federal. A indicação foi feita pelo líder do governo na Casa, senador Jaques Wagner (PT-BA), nesta quinta-feira, 16. Senadora eleita pelo Tocantins com 50,42% dos votos válidos contra 18,5% de Kátia Abreu (PP), então apoiada por Lula à releição, a parlamentar chegou a aparecer ao lado de Bolsonaro em conversa com a imprensa, após encontro promovido no Palácio do Planalto com senadores eleitos e aliados – o que, na época, confirmou o apoio da senadora à reeleição do mandatário.

Apesar da postura oposta a Luiz Inácio durante o período eleitoral, a escolha de Dorinha representa um movimento calculado pelo Palácio do Planalto, que faz mais um aceno ao União Brasil. Atualmente com três ministérios do governo petista, a legenda comandada por Luciano Bivar – considerada uma das maiores apostas para consolidar a base de apoio de Lula no Congresso Nacional – ainda patina na busca por um consenso e não entrega a quantidade de votos esperados pelo governo. A situação e o clima de “racha” preocupam, sendo acompanhados pelo Palácio do Planalto há semanas. Com isso, nas vésperas de iniciar votações importantes, como a da reforma tributária, o Executivo buscar com a nova indicação azeitar a relação com a legenda, a fim de garantir apoio majoritário para os desafios à vista.

Um ofício foi encaminhado por Jaques Wagner ao ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha (PT) confirmando as escolhas. Além de Dorinha, outros três senadores foram indicados para cargos de vice-líderes governo Lula: Daniella Ribeiro (PSD-PB), Confúcio Moura (MDB-RO) e Weverton Rocha (PDT-MA).