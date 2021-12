Simone Tebet terá pré-candidatura à presidência da República oficializada nesta quarta

Evento ocorre às 10 horas da manhã em Brasília com a presença das principais lideranças do MDB

Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado Tebet é senadora da República pelo MDB desde 2015



A pré-candidatura à presidência da República da senadora Simone Tebet (MDB-MS) será homologada nesta quarta-feira, 8, em uma reunião do partido em Brasília. O evento, marcado para as 10 horas da manhã no Hotel San marco, quadra 5 do Distrito Federal, contará com a participação dos presidentes dos diretórios estaduais, governadores e prefeitos do MDB. O presidente nacional do partido, o deputado federal por São Paulo Baleia Rossi afirma que a ideia da candidatura de Tebet surgiu a partir da identificação dos membros da legenda com a personalidade da senadora. “A candidatura da Simone nasceu por uma vontade da nossa militância, que se identifica muito com ela: uma mulher séria, mãe e professora que sempre foi do MDB. De março para cá, conversei com dirigentes da sigla que concordaram com esse desafio para 2022”, diz. Tebet é senadora desde 2015 e foi a primeira mulher a comandar a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e concorrer à presidência da Casa. Ela também já foi vice-governadora do Mato Grosso do Sul, deputada estadual e prefeita do município Três Lagoas, além de ter integrado a bancada feminina da CPI da Covid-19, presidida por Omar Aziz (PSD-AM).