Site usa nome de Bolsonaro para fazer propaganda contra o presidente

Página que usa antigo domínio do mandatário divulga informações contra ele: ‘Ameaça ao Brasil’

Clauber Cleber Caetano/PR - 18/07/2022 Presidente Jair Bolsonaro realizou uma apresentação para embaixadores que contou com ataques às urnas eletrônicas e ao sistema eleitoral



Um site está usando domínio com o nome do presidente Jair Bolsonaro (PL) para divulgação de notícias contra o atual chefe do Executivo, candidato à reeleição pelo Partido Liberal (PL). Na página inicial, uma imagem mostra o presidente como uma caricatura do ditador alemão Adolf Hitler, usando um terno marrom, a faixa presidencial e uma braçadeira com uma suástica nazista. Na imagem, Bolsonaro também é colocado à frente de bois e vacas e aparece a mensagem: “Ameaça ao Brasil”. “Bolsonaro nunca escondeu que é autoritário. Em suas três décadas como político, ele sempre apoiou a violência, a estupidez, e a quebra da ordem democrática”, diz o site na sequência, também falando sobre a “ascensão do neofacismo” no mundo e colocando outra imagem de Bolsonaro, dessa vez com referência a uma figura diabólica. Ao longo de toda a página, também são apresentadas supostas “estratégias” adotadas pelo presidente da República para enfraquecer a democracia brasileira, como corrupção generalizada, mencionando o caso das vacinas Covaxin; “a política da morte” na pandemia; “aliciamento das Forças Armadas”; o enfraquecimento do Estado de Direito; disseminação da desinformação; corrosão das eleições, com as críticas frequentes ao sistema eleitoral; incitação ao ódio e à violência e a subserviência a potências estrangeiras, citando relação com Donald Trump, entre outros. O site coloca ainda um cronômetro para o fim do governo Bolsonaro: 122 dias, se não for reeleito. “Logo poderemos comemorar o fim desta terrível presidência, mas não vamos nos iludir”.

Uma matéria da Folha de São Paulo, publicada em novembro de 2020, aponta que o domínio “www.bolsonaro.com.br” estava registrado em nome de uma empresa do Distrito Federal, mas se referia a um site pessoal do presidente Jair Bolsonaro, usado com frequência para a divulgação de notícias relacionadas ao atual governo. Citando o Registro.br, responsável pelo cadastro dos domínios que usam o “.br”, a reportagem afirma que o titular do registro seria Supermercado da Construção, uma empresa inapta, segundo a Receita Federal. Na época, a página apresentava “realizações do governo em diversas áreas, da infraestrutura (conclusão de obras públicas) à saúde (medidas de combate ao coronavírus)”, diz trecho da reportagem da Folha de S. Paulo, que chegou a questionar o Palácio do Planalto a respeito do financiamento do site e da relação com o Supermercado da Construção, mas sem retorno. A Jovem Pan apurou em sites de checagem de domínios, como o próprio Registro.br, que houve uma alteração no registro do site “www.bolsonaro.com.br” em 11 de agosto deste ano, assim como uma mudança no responsável pelo domínio. Agora, o titular do registro é Gabriel Baggio Thomaz, que comprou o endereço em 25 de janeiro deste ano, com validade até 25 de janeiro de 2023. A reportagem questionou o governo sobre o caso, mas não houve resposta até a publicação deste texto.