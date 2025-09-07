Sob gritos de sem anistia, Lula participa do desfile de 7 de Setembro ao lado de ministros e Hugo Motta, mas sem STF

Diferentemente de 2024, nenhum ministro do Supremo esteve presente nas festividades do governo para o Dia da Independência; público recebeu bonés com a mensagem ‘Brasil Soberano’, lema da celebração

Lula e Jana acenam para o público durante o desifie de 7 de Setembro em Brasília



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou na manhã deste domingo (7) do desfile de 7 de Setembro, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. O evento ocorreu em meio ao clima político marcado pelo julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF), acusado de participação em tentativa de golpe, e pelas discussões no Congresso sobre um projeto de anistia para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023. Lula desfilou em carro aberto ao lado da primeira-dama, Janja da Silva, e foi acompanhado por ministros, pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB).

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), não compareceu. Diferentemente de 2024, nenhum ministro do STF esteve presente no palanque das autoridades. Parte do público presente nas arquibancadas entoou gritos de “sem anistia”, em referência à proposta em tramitação no Congresso que pode beneficiar Bolsonaro, atualmente em prisão domiciliar, além de militares e civis acusados de participação na invasão das sedes dos Três Poderes.

O governo definiu como lema da celebração o mote “Brasil Soberano”, articulado em três eixos: defesa da soberania nacional, preparação da COP30 — que será realizada em novembro em Belém — e as entregas do novo PAC. O slogan acompanha a estratégia de comunicação da Presidência, que desde agosto vem reforçando a ideia de que a gestão está “do lado do povo brasileiro”.

Durante o evento, foram distribuídos bonés com o tema e executada uma canção preparada pela ministra da Cultura, Margareth Menezes. O discurso nacionalista também serviu como resposta à sobretaxa de 50% imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a produtos brasileiros. No pronunciamento do sábado (6), Lula mandou recado ao líder americano e criticou indiretamente o antecessor, sua família e aliados, chamando-os de “traidores da pátria”.

Entre as autoridades presentes estavam ministros de diferentes áreas, como Ricardo Lewandowski (Justiça), Rui Costa (Casa Civil), Marina Silva (Meio Ambiente), Simone Tebet (Planejamento), José Múcio (Defesa), Celso Sabino (Turismo), André Fufuca (Esporte), Anielle Franco (Igualdade Racial) e Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais).

Ao longo da semana, a Esplanada já vinha sendo preparada para o ato, com substituição de faixas anteriores pelo lema do 7 de Setembro. Paralelamente, apoiadores de Bolsonaro organizaram manifestações em várias capitais do país, inclusive em Brasília. O desfile deste ano consolidou a aposta do governo em ressignificar o patriotismo, bandeira que, segundo a esquerda, foi apropriada pelo bolsonarismo nos últimos anos, agora com foco em “soberania, democracia e desenvolvimento”.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA